Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»

Фигуристы Пестова и Лагутов назвали успехом для себя бронзу первенства России.

Танцевальный дуэт Зоя Пестова – Сергей Лагутов занял третье место на первенстве страны среди юниоров в Саранске. Они набрали 172,52 балла по сумме двух программ.

«Это успех, очень рады, что справились, показали достойное катание. Честно, у меня прямо тряслись ноги от волнения.

Что для нас значит эта медаль? Наверное, это показатель того, что мы все делаем правильно», – сказала Пестова.

«Было немного больше нервов, но справились. В произвольном танце выкладывались по полной, но есть недочеты, которые надо исправить», – добавил Лагутов.