Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
Фигуристы Пестова и Лагутов назвали успехом для себя бронзу первенства России.
Танцевальный дуэт Зоя Пестова – Сергей Лагутов занял третье место на первенстве страны среди юниоров в Саранске. Они набрали 172,52 балла по сумме двух программ.
«Это успех, очень рады, что справились, показали достойное катание. Честно, у меня прямо тряслись ноги от волнения.
Что для нас значит эта медаль? Наверное, это показатель того, что мы все делаем правильно», – сказала Пестова.
«Было немного больше нервов, но справились. В произвольном танце выкладывались по полной, но есть недочеты, которые надо исправить», – добавил Лагутов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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