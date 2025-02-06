Зоя Пестова: «Приятно, что оценки выросли, но главное – показать работу, которую мы проделали. Не гонимся за местами»
Танцевальный дуэт занял второе место в ритм-танце с 69,33 баллами.
– Какие ощущения?
Лагутов: Много работали над скоростью и ребрами.
Пестова: Хотелось показать прогресс по сравнению с первой половиной сезона. Хотелось сохранить и приумножить то, что мы наработали.
– Сколько нужно работать, чтобы понять, что вы прогрессируете?
Лагутов: Это индивидуально. Нужно много работать, чтобы показать какой‑то результат.
Пестова: Тренировки и соревнования – это разные вещи. Эмоции.
– Как шла подготовка?
Лагутов: Мы в Новогорске покатались неделю. Там работали много.
Пестова: У нас были сборы с группой Алексея Юрьевича Горшкова. Было интересно работать с ребятами на одном льду. Конкуренция зарядила нас.
– Какой настрой на произвольный танец?
Пестова: Показать то, что наработали, правда. Не гонимся за местами. Приятно, что оценки выросли, но главное – показать работу, которую мы проделали.
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