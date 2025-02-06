Зоя Пестова: «Приятно, что оценки выросли, но главное – показать работу, которую мы проделали. Не гонимся за местами»

Зоя Пестова и Сергей Лагутов оценили свой прокат на юниорском первенстве России.

Танцевальный дуэт занял второе место в ритм-танце с 69,33 баллами.

– Какие ощущения?

Лагутов: Много работали над скоростью и ребрами.

Пестова: Хотелось показать прогресс по сравнению с первой половиной сезона. Хотелось сохранить и приумножить то, что мы наработали.

– Сколько нужно работать, чтобы понять, что вы прогрессируете?

Лагутов: Это индивидуально. Нужно много работать, чтобы показать какой‑то результат.

Пестова: Тренировки и соревнования – это разные вещи. Эмоции.

– Как шла подготовка?

Лагутов: Мы в Новогорске покатались неделю. Там работали много.

Пестова: У нас были сборы с группой Алексея Юрьевича Горшкова. Было интересно работать с ребятами на одном льду. Конкуренция зарядила нас.

– Какой настрой на произвольный танец?

Пестова: Показать то, что наработали, правда. Не гонимся за местами. Приятно, что оценки выросли, но главное – показать работу, которую мы проделали.