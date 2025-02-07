Таисия Щербинина: «Надеемся, что покажем свой максимум, который мы умеем делать. О статусе фаворитов не думаем»
Щербинина и Петров заявили, что статус фаворитов первенства России на них не давит.
Фигуристы лидируют после короткой программы на турнире в Саранске с результатом 67,45 балла.
Щербинина: Мы всегда стараемся выкладываться на максимум. В том году не позволили обстоятельства. В этом году мы готовились, надеемся, что покажем свой максимум, который мы умеем делать.
Давит ли то, что приехали одними из фаворитов? Мы об этом не думаем
Петров: Российско-китайские игры помогли нам подготовиться к первенству. Это наш второй старт в новом году.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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