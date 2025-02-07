Таисия Щербинина: «Надеемся, что покажем свой максимум, который мы умеем делать. О статусе фаворитов не думаем»

Щербинина и Петров заявили, что статус фаворитов первенства России на них не давит.

Фигуристы лидируют после короткой программы на турнире в Саранске с результатом 67,45 балла.

Щербинина: Мы всегда стараемся выкладываться на максимум. В том году не позволили обстоятельства. В этом году мы готовились, надеемся, что покажем свой максимум, который мы умеем делать.

Давит ли то, что приехали одними из фаворитов? Мы об этом не думаем

Петров: Российско-китайские игры помогли нам подготовиться к первенству. Это наш второй старт в новом году.