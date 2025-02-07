Зоя Ковязина: «На тренировках мы делали элементы чуть получше. На соревнованиях эмоций больше»

Зоя Ковязина и Артемий Мохов оценили прокат короткой на первенстве России.

Фигуристы идут вторыми после первого дня соревнований у спортивных пар, лидируют Таисия Щербинина и Артем Петров.

— Какие впечатления?

Мохов: Было очень волнительно, хотелось показать, что мы умеем. Вроде получилось, но есть что доделать. Довольны прокатом. Мы хорошо сейчас готовы, надеемся, завтра чисто откатаем и покажем свой максимум.

Ковязина: На тренировках мы делали элементы чуть получше. На соревнованиях эмоций больше, чем на тренировках.

— Вы приехали сюда одними из фаворитов. Насколько это давит на вас?

Ковязина: Вообще не давит.