Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»

Горшенина и Макаров рассказали, что им было непривычно выступать в позднее время.

Арина Горшенина и Илья Макаров получили 67,27 балла за ритм-танец на первенстве России среди юниоров в Саранске. Они занимают 4-е место.

«Всегда хочется еще чище и лучше. Довольны, что проехали в свое удовольствие.

Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, не очень привычно кататься в такое время. Думаю, что опыт, который мы получили в Южно‑Сахалинске (на Российско‑китайских играх) нам помог.

Это наше третье первенство России. С каждым разом спокойнее выступать. Главное – прокатать чисто, показать, что мы умеем», – приводит слова фигуристов «Матч ТВ».