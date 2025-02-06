Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
Горшенина и Макаров рассказали, что им было непривычно выступать в позднее время.
Арина Горшенина и Илья Макаров получили 67,27 балла за ритм-танец на первенстве России среди юниоров в Саранске. Они занимают 4-е место.
«Всегда хочется еще чище и лучше. Довольны, что проехали в свое удовольствие.
Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, не очень привычно кататься в такое время. Думаю, что опыт, который мы получили в Южно‑Сахалинске (на Российско‑китайских играх) нам помог.
Это наше третье первенство России. С каждым разом спокойнее выступать. Главное – прокатать чисто, показать, что мы умеем», – приводит слова фигуристов «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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