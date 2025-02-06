Агата Петрова: «Оценила бы свой прокат на 85 процентов, 100 в любом случае сложно сделать. К соревнованиям готова, главное – побеждать страх»

Агата Петрова положительно оценила свой прокат короткой программы.

Петрова занимает шестое место на первенстве России среди юниоров с 70,64 баллами.

«Эмоции больше положительные, потому что в принципе по ощущениям у меня все прекрасно. Прокат удался. Может быть, где-то можно было еще скорость набрать, чуть-чуть выезд сделать получше, дотянуть ручку, ножку. Но это так, маленькие моменты. В целом прокат я бы оценила на 85 процентов. 100 процентов в любом случае сложно сделать, но точно можно было лучше.

К соревнованиям готова. Главное – побеждать свой страх, убирать нервозность и катать так, как я могу. Не раз это делала. Задача была показать, что умею, по физической подготовке, в принципе, тренеры говорят, что я готова, и я очень хорошо понимаю, что все умею.

Поменяли стиль в короткой, и это было оправдано. Это самая сложная программа, когда есть время – всегда работаем, убираем недочеты. Даже не в прыжковых моментах, а во второй оценке.

Мне тяжело, но видно, что программа улучшилась, если сравнивать с контрольными прокатами. Надо пробовать все, есть очень много стилей, которые я еще не пробовала. Можно менять позицию, думаю, может, в следующем сезоне тоже будет что-то интересное», – сказала фигуристка.