Тарасова о первенстве страны среди юниоров: «Это что‑то фантастическое. Ни у кого в мире нет таких девочек»

Татьяна Тарасова назвала высочайшим уровень первенства России среди юниоров.

Сегодня девушки представили в Саранске короткие программы. Лидирует Елена Костылева, на втором месте – Маргарита Базылюк, на третьем – Алиса Двоеглазова.

Костылева и Базылюк исполнили в прокате каскад тройной аксель – тройной тулуп.

«У нас проводится первенство страны по юниорам, я смотрю девочек. Это что-то фантастическое. Ни у кого в мире нет таких девочек. Такого количества девочек нет нигде. Высочайший уровень, фантастика!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.