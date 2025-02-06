Тарасова о первенстве страны среди юниоров: «Это что‑то фантастическое. Ни у кого в мире нет таких девочек»
Татьяна Тарасова назвала высочайшим уровень первенства России среди юниоров.
Сегодня девушки представили в Саранске короткие программы. Лидирует Елена Костылева, на втором месте – Маргарита Базылюк, на третьем – Алиса Двоеглазова.
Костылева и Базылюк исполнили в прокате каскад тройной аксель – тройной тулуп.
«У нас проводится первенство страны по юниорам, я смотрю девочек. Это что-то фантастическое. Ни у кого в мире нет таких девочек. Такого количества девочек нет нигде. Высочайший уровень, фантастика!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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