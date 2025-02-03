  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мозер о Хабибуллиной и Княжуке: «В какой-то момент я сказала – это единственные ребята, в которых я вижу потенциал, которых еще можно развить»
76

Мозер о Хабибуллиной и Княжуке: «В какой-то момент я сказала – это единственные ребята, в которых я вижу потенциал, которых еще можно развить»

Мозер заявила, что пара Хабибуллина – Княжук пока не планирует усложнять контент.

– Мы сейчас какие-то вещи подчищаем. У нас есть над чем поработать из тех элементов, которые они умеют делать. Я любитель классики в техническом плане. Я сторонник того, чтобы вычищать, например, повороты в поддержках, подкруты, мы этому много внимания уделяем.

Пока у нас не совсем получилось то, что хотели, но мы работаем. На полу прогресс явный, теперь надо это переносить на лед. Но я не тороплюсь в этом направлении. Я довольна, что мы подчистили тодесы – у ребят у единственных на чемпионате страны они были на четвертый уровень.

Но все это было не без приключений. А сейчас я уже удовольствие от них получаю. То же самое с вращениями. Выбросы и прыжки у них были. Для меня важный момент – скорость катания, классические линии, позиции рук. Эта пара должна выглядеть на пять баллов из пяти возможных.

Характерности катания мы стараемся тоже много внимания уделять. На полу с Наташей и Ильей очень много работает наш хореограф Рамиль Мехдиев. Он делает максимум, чтобы зритель видел глаза ребят, чтобы Наташа с Ильей улыбались, дарили людям эмоции. Это очень важно.

Алла Викторовна Капранова приходит к ребятам. Мы работаем в «Кристалле» на параллельных площадках с танцорами. Анжелика Крылова ставит программы. Она очень интересный, эмоциональный человек.

А гнаться за усложнением я не вижу смысла. Надо взять максимум из того, что они могут. А их контент из взрослых на сегодняшний день самый дорогой. И они его сохранили, это большой плюс.

– Я помню, что раньше вы ни в какую не хотели возвращаться к бортику. Что произошло?

– Это действительно было так. Но в какой-то момент, это в самолете случилось, рейсом через Новосибирск, я сказала с кем-то в разговоре – это единственные ребята, в которых я вижу потенциал, которых еще можно развить. Это интересно.

Здесь есть гармония, которую можно довести до совершенства. И не надо ничего усложнять. Я вижу, что происходит с людьми, которые ставят это во главу угла. Можно гнаться за этим и потерять все.

Мы когда-то с Женей Тарасовой и Володей Морозовым пробовали четверную подкрутку. Я недавно пересматривала эти записи, мне стало интересно. Мы катали четверной подкрут, сальхов, длинный каскад. Это было сложно объединить. Мы уже ходили этой дорогой, и не только с Женей и Володей.

У Наташи хорошие выбросы. И если будет нужно биться за олимпийские медали, я скажу – надо усложняться. И мы, может быть, и рискнем, – сказала тренер фигуристов Нина Мозер.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoИлья Княжук
logoНина Мозер
logoНаталья Хабибуллина
пары
logoсборная России
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабибуллина и Княжук о работе с Мозер: «Это очень серьезный толчок для нас. Едем на соревнования побеждать, раньше этой задачи так четко не было»
15вчера, 09:19
Мозер о травме Хабибуллиной: «Партнер поранил Наташе колено лезвием конька, наложили три шва. Надеемся выступить в Санкт-Петербурге»
92 ноября 2024, 12:34
Мозер о короткой Хабибуллиной и Княжука: «Когда я решила поставить эту программу, то позвонила Волосожар. Сказала: «Таня, я хочу маленькое дежавю»
1522 сентября 2024, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
Первенство России среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Костылева, Андреева, Принева, Рубцова, Дзепка, Петрова выступят с короткими программами
116 минут назад
Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов выступят с короткими программами
119 минут назад
Юлия Чуркина о финале Гран-при: «Вызов пришел не так давно, так что активно набираем соревновательную форму. Добавляем красок программам»
254 минуты назад
Елена Вайцеховская: «Призеры чемпионата Европы во главе с Бричги едва ли сумели бы конкурировать с первой тройкой чемпионата Санкт-Петербурга»
18сегодня, 17:10
Татьяна Тарасова: «Не еду на первенство России – я не очень ходячая сейчас, лечу колено. Поеду на юниорские соревнования в конце месяца»
16сегодня, 16:00
Прощание с погибшей в авиакатастрофе Инной Волянской пройдет 7 февраля в США
2сегодня, 15:50
Александра Трусова проведет спортивный лагерь в академии Плющенко. Стоимость участия за 14 дней – 190 тысяч рублей без проживания и питания
291сегодня, 14:50
Расписание первенства России среди юниоров в Саранске
32сегодня, 14:02
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Сенсации на Евро-2025: Эстония и Швейцария с золотом, а где фавориты?
сегодня, 14:01
Олег Татауров: «Дикиджи серьезно работает над скольжением, вращениями и другими элементами. Прыжки прыжками, но фигурное катание состоит не только из них»
41сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
6сегодня, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
вчера, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
232 февраля, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
11 февраля, 16:20
Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»
11 февраля, 15:33
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга о Шишковой и Наумове: «Глубоко скорбим в связи с трагической гибелью наших земляков, выдающихся фигуристов»
11 февраля, 15:13
Татьяна Тарасова: «Волянская – одна из моих любимых учениц, я ее просто обожала. Звоню ее дочери который день, не могу дозвониться»
21 февраля, 13:53
Миронова и Устенко о чемпионате Петербурга: «Это подводящий старт к финалу Гран-при. В финале будем готовы на 100%»
1 февраля, 13:10
Арина Кшецкая: «Оцениваю свою форму на 50-60 процентов. Поменяла коньки, поэтому сейчас тяжелее, и старая травма всплывает»
1 февраля, 12:08
Рекомендуем