Мозер о Хабибуллиной и Княжуке: «В какой-то момент я сказала – это единственные ребята, в которых я вижу потенциал, которых еще можно развить»

Мозер заявила, что пара Хабибуллина – Княжук пока не планирует усложнять контент.

– Мы сейчас какие-то вещи подчищаем. У нас есть над чем поработать из тех элементов, которые они умеют делать. Я любитель классики в техническом плане. Я сторонник того, чтобы вычищать, например, повороты в поддержках, подкруты, мы этому много внимания уделяем.

Пока у нас не совсем получилось то, что хотели, но мы работаем. На полу прогресс явный, теперь надо это переносить на лед. Но я не тороплюсь в этом направлении. Я довольна, что мы подчистили тодесы – у ребят у единственных на чемпионате страны они были на четвертый уровень.

Но все это было не без приключений. А сейчас я уже удовольствие от них получаю. То же самое с вращениями. Выбросы и прыжки у них были. Для меня важный момент – скорость катания, классические линии, позиции рук. Эта пара должна выглядеть на пять баллов из пяти возможных.

Характерности катания мы стараемся тоже много внимания уделять. На полу с Наташей и Ильей очень много работает наш хореограф Рамиль Мехдиев. Он делает максимум, чтобы зритель видел глаза ребят, чтобы Наташа с Ильей улыбались, дарили людям эмоции. Это очень важно.

Алла Викторовна Капранова приходит к ребятам. Мы работаем в «Кристалле» на параллельных площадках с танцорами. Анжелика Крылова ставит программы. Она очень интересный, эмоциональный человек.

А гнаться за усложнением я не вижу смысла. Надо взять максимум из того, что они могут. А их контент из взрослых на сегодняшний день самый дорогой. И они его сохранили, это большой плюс.

– Я помню, что раньше вы ни в какую не хотели возвращаться к бортику. Что произошло?

– Это действительно было так. Но в какой-то момент, это в самолете случилось, рейсом через Новосибирск, я сказала с кем-то в разговоре – это единственные ребята, в которых я вижу потенциал, которых еще можно развить. Это интересно.

Здесь есть гармония, которую можно довести до совершенства. И не надо ничего усложнять. Я вижу, что происходит с людьми, которые ставят это во главу угла. Можно гнаться за этим и потерять все.

Мы когда-то с Женей Тарасовой и Володей Морозовым пробовали четверную подкрутку. Я недавно пересматривала эти записи, мне стало интересно. Мы катали четверной подкрут, сальхов, длинный каскад. Это было сложно объединить. Мы уже ходили этой дорогой, и не только с Женей и Володей.

У Наташи хорошие выбросы. И если будет нужно биться за олимпийские медали, я скажу – надо усложняться. И мы, может быть, и рискнем, – сказала тренер фигуристов Нина Мозер .