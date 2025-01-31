Анастасия Вайпан-Ло о падении на тренировке: «Это было довольно страшно. Но все обошлось, и для меня было важно вернуться на лед»

Фигуристка Анастасия Вайпан-Ло рассказала о падении на тренировке.

Вайпан-Ло выступает в парном катании за Великобританию с Люком Дигби. На тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы она упала с высокой поддержки.

Несмотря на инцидент, фигуристы смогли откатать произвольную программу. По итогам двух прокатов они заняли пятое место.

«Да, это было довольно страшно. Я определенно не буду смотреть видео этого падения до самого завершения карьеры. Но все обошлось, и для меня было очень важно вернуться на лед, чтобы не дать этому закрепиться в голове. Так что после того, как мне оказали помощь, я продолжила тренировку, это было важно для меня», – сказала фигуристка.