Николай Великов об авиакатастрофе в США: «Известно, что выжившие есть, и мы имеем маленькую надежду»

Тренер Николай Великов высказался о крушении самолета в США.

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. На борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Сообщалось, что этим рейсом летели фигуристы и тренеры, которые ранее принимали участие в чемпионате США.

Великов тренировал Вадима Наумова и Евгению Шишкову, которые предположительно находились на борту разбившегося лайнера.

«Известно то, что выжившие есть, и мы имеем маленькую надежду. Ребята очень хорошие», – сказал тренер.

«Ученики были замечательные. Одни из первых наших учеников. Редко такие бывают», – приводит слова Великова «Матч ТВ».