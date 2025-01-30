Николай Великов об авиакатастрофе в США: «Известно, что выжившие есть, и мы имеем маленькую надежду»
Тренер Николай Великов высказался о крушении самолета в США.
Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. На борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Сообщалось, что этим рейсом летели фигуристы и тренеры, которые ранее принимали участие в чемпионате США.
Великов тренировал Вадима Наумова и Евгению Шишкову, которые предположительно находились на борту разбившегося лайнера.
«Известно то, что выжившие есть, и мы имеем маленькую надежду. Ребята очень хорошие», – сказал тренер.
«Ученики были замечательные. Одни из первых наших учеников. Редко такие бывают», – приводит слова Великова «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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