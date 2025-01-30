ISU выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США: «Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия»

ISU выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.

Самолет Bombardier CRJ700, который летел из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека – о выживших не сообщалось, поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. Федерация страны по этому виду спорта подтвердила, что на борту упавшего самолета были спортсмены.

«Международный союз конькобежцев (ISU ) и мировое фигурное сообщество глубоко потрясены трагическим происшествием на рейсе American Airlines в Вашингтоне этой ночью.

Мы были убиты горем, когда узнали, что среди находившихся на борту были фигуристы, их семьи, друзья и тренеры.

Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Фигурное катание – это больше чем спорт, это сплоченная семья, и мы остаемся едины. Мы находимся в тесном контакте с Федерацией фигурного катания США и предлагаем нашу всецелую поддержку в это невероятно трудное время», – говорится в заявлении ISU.

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?