ISU не связывался с Щербаковой по поводу передачи золотой медали чемпионата Европы-2022
ISU не связывался с Щербаковой по поводу передачи золота чемпионата Европы-2022.
Об этом олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова сообщила журналистам.
На вопрос журналистов спортсменка отрицательно помотала головой.
Щербакова на чемпионате Европы 2022 года завоевала серебро, но после дисквалификации Камилы Валиевой, которая победила на том турнире, должна получить золотую медаль.
Серебро должно перейти россиянке Александре Трусовой, бронза – бельгийке Луне Хендрикс.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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