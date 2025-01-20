Мишина и Галлямов не планируют сниматься с финала Гран-при России в Красноярске

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в финале Гран-при России.

Об этом сообщил источник «СЭ», знакомый с ситуацией. Финал Гран‑при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.

Ранее стало известно, что три танцевальных дуэта – Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Александра Степанова и Иван Букин, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – не примут участия в соревнованиях.

Источник «Спорт-Экспресса» объясняет причину снятия «отсутствием необходимости туда ехать».