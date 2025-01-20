Мишина и Галлямов не планируют сниматься с финала Гран-при России в Красноярске
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в финале Гран-при России.
Об этом сообщил источник «СЭ», знакомый с ситуацией. Финал Гран‑при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.
Ранее стало известно, что три танцевальных дуэта – Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Александра Степанова и Иван Букин, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – не примут участия в соревнованиях.
Источник «Спорт-Экспресса» объясняет причину снятия «отсутствием необходимости туда ехать».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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