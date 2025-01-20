Турнир на призы президента ФФКМ. МС. Важнова лидирует после короткой программы, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я

Софья Важнова лидирует после короткой программы на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ Москва Девушки, МС Короткая программа 1. Софья Важнова – 67,62 2. Камилла Нелюбова – 63,33 3. Елена Черникова – 58,41 4. Таисия Проскурякова – 56,53 5. Софья Чаплыгина – 56,36 6. Ксения Фадеева – 55,16 7. Мария Агаева – 53,25 8. Алина Телегина – 49,32