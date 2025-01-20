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Турнир на призы президента ФФКМ. МС. Важнова лидирует после короткой программы, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я

Софья Важнова лидирует после короткой программы на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ

Москва

Девушки, МС

Короткая программа

1. Софья Важнова – 67,62

2. Камилла Нелюбова – 63,33

3. Елена Черникова – 58,41

4. Таисия Проскурякова – 56,53

5. Софья Чаплыгина – 56,36

6. Ксения Фадеева – 55,16

7. Мария Агаева – 53,25

8. Алина Телегина – 49,32

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мария Агаева
Софья Важнова
Софья Чаплыгина
Камилла Нелюбова
результаты
Елена Черникова
Алина Телегина
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