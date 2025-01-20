Турнир на призы президента ФФКМ. МС. Важнова лидирует после короткой программы, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я
Софья Важнова лидирует после короткой программы на турнире на призы президента ФФКМ.
Турнир на призы президента ФФКМ
Москва
Девушки, МС
Короткая программа
1. Софья Важнова – 67,62
2. Камилла Нелюбова – 63,33
3. Елена Черникова – 58,41
4. Таисия Проскурякова – 56,53
5. Софья Чаплыгина – 56,36
6. Ксения Фадеева – 55,16
7. Мария Агаева – 53,25
8. Алина Телегина – 49,32
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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