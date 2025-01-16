Даниил Глейхенгауз: «Большой спорт – это совсем не про здоровье. Когда спортсмен идет к цели, у него нет ничего, кроме тренировок и восстановления»

Даниил Глейхенгауз рассказал об отношении к спортсменам в группе Тутберидзе.

– Мы разговаривали с детским психологом по поводу кнута и пряника, как правильно относиться к ребенку в спорте. Детский психолог сказал, что, конечно же, мы выбираем пряник, кнут калечит психику. А в большом спорте разве возможно только с помощью пряника добиваться больших успехов?

– Конечно, нет. Пряники есть вообще нельзя в большом спорте, ха-ха. Большой спорт, к сожалению, это не совсем про здоровье. Поэтому и кнут, и пряник – скорее словами и поддержкой.

Но без больших нагрузок, без полного погружения в процесс, отказа от сладкого, от отдыха, от встреч с друзьями... Когда спортсмен идет к своей цели – у него нет ничего, кроме его тренировок и восстановления, опять же для того, чтобы пойти снова на тренировку.

– Этери Георгиевна, скорее всего, отвечает за кнут?

– Нет. Мы все в одном направлении двигаемся. Все зависит от тренировки, от спортсмена, поэтому каждый из нас и хороший, и добрый полицейский, – сказал хореограф и тренер в программе «Утро на ТНТ».