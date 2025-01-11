Ирина Роднина: «Отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а может, и целое поколение»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию отметила, что спортсмены теряют мотивацию на фоне недопуска к международным стартам.
– Нужно понимать, кто такие профессиональные спортсмены. Это те, кто находится на контракте с клубами. Это футболисты, хоккеисты, баскетболисты – представители игровых видов спорта. А дальше есть спортсмены высших достижений, у которых контракты с федерациями.
Если брать спортсменов высших достижений, то последние два года нет никакой мотивации, потому что нет участия в соревнованиях.
– А российские соревнования не смогли заменить?
– На безрыбье и рак – севрюга. Мотивации у нас больше не стало.
– Будет ли нынешнее отсутствие мотивации проблемой при нашем возвращении?
– Не знаю, надо будет посмотреть. Естественно, отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а может, и целое поколение. На Олимпиаде 2016 года у нас было очень ограниченное количество людей, на Олимпиаде в 2021 году тоже был очень ограниченный состав, да и на Играх 2018 и 2022 года было то же самое.
Поколение последних 4-5 лет оказалось без соревнований. Если лидеры еще выступали на играх, то второй и третий состав как раз потеряли мотивацию. А это те, которые должны были прийти на смену лидерам. Но в ближайшем будущем у нас все равно выступать будут только лидеры.
На следующую зимнюю Олимпиаду пока допускаются не все виды – все очень аккуратно. И вот считайте, что одно поколение спортсменов мы потеряли, – сказала Роднина.
От Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро были отстранены российские тяжелоатлеты и почти в полном составе легкоатлеты. К Пхенчхану-2018 отдельных спортсменов, в том числе лидеров в различных видах спорта, не допускали на фоне допинговых разбирательств.
В Токио-2021 и Пекине-2022 Россия выступала с меньшими ограничениями по сравнению с предыдущими летними и зимними Играми соответственно.
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