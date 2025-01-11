Российско-китайские игры. Щербинина и Петров, Меренкова и Галимов выступят с произвольными программами
Пары покажут произвольные программы на Российско-китайских молодежных играх.
Российско-китайские игры
Южно-Сахалинск
Пары
Произвольная программа
Начало – 5:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай)
2. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)
3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов (Россия)
4. Таисия Щербинина – Артем Петров (Россия)
Положение после короткой программы
1. Таисия Щербинина – Артем Петров (Россия) – 67,31
2. Вероника Меренкова – Даниль Галимов (Россия) – 62,67
3. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 59,43
4. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 59,43
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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