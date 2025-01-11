«Готовимся к прыжковому турниру». Глейхенгауз показал, как Бойкова и Козловский исполняют четверной выброс
Даниил Глейхенгауз показал, как Бойкова и Козловский делают четверной выброс.
«Готовимся к прыжковому турниру», – написал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе.
Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 18-19 января.
Бойкова о четверном выбросе: «Это скорее моя личная хотелка. Понимаю, что могу это сделать. Я хочу это сделать»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Глейхенгауза
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