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«Готовимся к прыжковому турниру». Глейхенгауз показал, как Бойкова и Козловский исполняют четверной выброс

Даниил Глейхенгауз показал, как Бойкова и Козловский делают четверной выброс.

«Готовимся к прыжковому турниру», – написал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 18-19 января.

Бойкова о четверном выбросе: «Это скорее моя личная хотелка. Понимаю, что могу это сделать. Я хочу это сделать»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Глейхенгауза
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
пары
logoДаниил Глейхенгауз
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoЭтери Тутберидзе
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