Бойкова о четверном выбросе: «Это скорее моя личная хотелка. Понимаю, что могу это сделать. Я хочу это сделать»

Александра Бойкова заявила, что по-прежнему хочет исполнять четверной выброс.

Бойкова – чемпионка Европы 2020 года в паре с Дмитрием Козловским. В текущем сезоне они завоевали серебро на чемпионате России.

– Вернемся к теме скачков во времени и прогресса. В эту концепцию здорово ложится ваша гонка за четверным выбросом. Боитесь не успеть? Зачем он вам?

Бойкова: Я просто очень хочу его сделать. Я его делаю на тренировках. И мне хочется довести его до состояния, чтобы он получался на публике.

Козловский: Саша действительно делает его, причем очень хорошо. И то, что он получается, – это не случайность. Это действительно тот элемент, которым Саша сейчас хорошо владеет.

Бойкова: Это еще скорее какая-то моя личная хотелка. И я понимаю, что могу это сделать. Я хочу это сделать.

– Проще говоря, этот выброс, успешно исполненный на официальных соревнованиях, сделает вас счастливой?

Бойкова: Отчасти – да. Это одна из таких галочек, которые я хочу поставить в своей спортивной жизни.

– Дмитрий, а у вас откуда столько терпения, чтобы поддерживать Сашу в этом?

Козловский: А я не напрягаюсь, ха-ха.

– Какой процент успешных выбросов на сегодняшний день?

Бойкова: Сейчас мы его пока не так часто делаем – было много турниров.

– Впереди прыжковый чемпионат России [18 января в Санкт-Петербурге], будете пробовать?

Бойкова: Посмотрим. Я не могу загадывать. Надеюсь, что получится.