Бойкова о четверном выбросе: «Это скорее моя личная хотелка. Понимаю, что могу это сделать. Я хочу это сделать»
Бойкова – чемпионка Европы 2020 года в паре с Дмитрием Козловским. В текущем сезоне они завоевали серебро на чемпионате России.
– Вернемся к теме скачков во времени и прогресса. В эту концепцию здорово ложится ваша гонка за четверным выбросом. Боитесь не успеть? Зачем он вам?
Бойкова: Я просто очень хочу его сделать. Я его делаю на тренировках. И мне хочется довести его до состояния, чтобы он получался на публике.
Козловский: Саша действительно делает его, причем очень хорошо. И то, что он получается, – это не случайность. Это действительно тот элемент, которым Саша сейчас хорошо владеет.
Бойкова: Это еще скорее какая-то моя личная хотелка. И я понимаю, что могу это сделать. Я хочу это сделать.
– Проще говоря, этот выброс, успешно исполненный на официальных соревнованиях, сделает вас счастливой?
Бойкова: Отчасти – да. Это одна из таких галочек, которые я хочу поставить в своей спортивной жизни.
– Дмитрий, а у вас откуда столько терпения, чтобы поддерживать Сашу в этом?
Козловский: А я не напрягаюсь, ха-ха.
– Какой процент успешных выбросов на сегодняшний день?
Бойкова: Сейчас мы его пока не так часто делаем – было много турниров.
– Впереди прыжковый чемпионат России [18 января в Санкт-Петербурге], будете пробовать?
Бойкова: Посмотрим. Я не могу загадывать. Надеюсь, что получится.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий