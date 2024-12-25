Ирина Роднина: «На всякие заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели»

Роднина заявила, что не реагирует на заявления со стороны Украины.

Ранее Федерация фигурного катания Украины направила открытое письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором выступила против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026.

«На всякие подобные заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели. Я не знаю, что с ними происходит. Я давно не была на Украине, меня туда не пускали еще до начала этих событий (СВО), поэтому мне судить сложно.

Я давно нахожусь под санкциями Украины, в том числе и под судебными санкциями. Потому что много лет являюсь депутатом Государственной думы, а уже 25 февраля 2014 года наша группа побывала и в Севастополе, и в Симферополе», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .

Федерация Украины упрекнула ISU в допуске российских фигуристов: недовольна, что не было консультаций с их стороной