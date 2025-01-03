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Алексей Ерохов приостановил спортивную карьеру

Фигурист Алексей Ерохов приостановил карьеру.

Об этом сообщила тренер 25-летнего спортсмена Виктория Буцаева. На чемпионате России в прошлом сезоне Ерохов упал с тройного акселя и получил частичный разрыв связок.

«Леша тренируется, выступает в шоу. Он взял небольшую паузу», – рассказала Буцаева.

Ерохов - чемпион мира среди юниоров 2018 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Виктория Буцаева (Волчкова)
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