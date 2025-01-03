Алексей Ерохов приостановил спортивную карьеру
Фигурист Алексей Ерохов приостановил карьеру.
Об этом сообщила тренер 25-летнего спортсмена Виктория Буцаева. На чемпионате России в прошлом сезоне Ерохов упал с тройного акселя и получил частичный разрыв связок.
«Леша тренируется, выступает в шоу. Он взял небольшую паузу», – рассказала Буцаева.
Ерохов - чемпион мира среди юниоров 2018 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем