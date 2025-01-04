Давыдов о Лазареве: «Пять четверных успешно идут в прокате на тренировках, но насколько это нужно все время делать – это мы обсуждаем»
Тренер Давыдов считает, что Лазареву не всегда нужны пять четверных в прокате.
Фигурист Лев Лазарев примет участие в Российско-китайских играх, которые пройдут с 8 по 12 января в Южно-Сахалинске.
«С разницей во времени ничего не сделаешь, надо попадать в этот часовой пояс или менять у себя время на катке, что крайне сложно сделать. В подготовке все как обычно – готовимся к старту.
Насколько пять четверных успешно идут в прокате на тренировках? Идут успешно, но насколько это нужно все время делать – это мы обсуждаем. Нужно плавно доходить до взрослых? Конечно, все должно нормироваться, потому что только вперед – не дело в этом возрасте», – сказал Сергей Давыдов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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