Давыдов о Лазареве: «Пять четверных успешно идут в прокате на тренировках, но насколько это нужно все время делать – это мы обсуждаем»

Тренер Давыдов считает, что Лазареву не всегда нужны пять четверных в прокате.

Фигурист Лев Лазарев примет участие в Российско-китайских играх, которые пройдут с 8 по 12 января в Южно-Сахалинске.

«С разницей во времени ничего не сделаешь, надо попадать в этот часовой пояс или менять у себя время на катке, что крайне сложно сделать. В подготовке все как обычно – готовимся к старту.

Насколько пять четверных успешно идут в прокате на тренировках? Идут успешно, но насколько это нужно все время делать – это мы обсуждаем. Нужно плавно доходить до взрослых? Конечно, все должно нормироваться, потому что только вперед – не дело в этом возрасте», – сказал Сергей Давыдов .