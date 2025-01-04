Лазарев о Кубке Первого канала среди юниоров: «Щербакова – добрый капитан, она нас всех очень поддерживала. Трусова поздравила меня с прокатом»

Лев Лазарев рассказал об общении с Щербаковой и Трусовой на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров прошел 7 декабря в Москве.

– Как тебе командные соревнования? Чувствуешь ли ты больше напряжения?

– Я не чувствую никакого-то напряжения, ответственность за команду. Конечно, приятно, если я не подведу команду, но я об этом не думаю, и для меня это больше как праздник.

– Как можешь описать свою команду? Со стороны у вас было очень весело.

– Да, у нас было очень весело, у нас была отличная команда, все максимально постарались.

– Ты был в команде Анны Щербаковой. Какой она капитан?

– Аня очень добрый капитан, она нас всех очень поддерживала. Говорила с нами, пока мы поддерживали других ребят, все вместе придумывали кричалки. Мне очень нравится, когда она у нас капитан. В прошлом году я тоже был в ее команде.

– Что она сказала после твоих пяти четверных?

– Она сказала, что я выгляжу очень спокойно после такого проката. Но на самом деле я тогда просто устал, поэтому так выглядел.

– На арене было много именитых спортсменов. Чувствовал ли ты больше ответственности?

– Нет, ответственность я не чувствовал. Просто очень приятно, когда рядом находятся такие спортсмены, которые уже долго выступают и катают программы с очень сложным контентом.

– Подошел ли кто-нибудь к тебе и сказал что-то?

– Я помню, что на награждении ко мне подъехала Александра Игнатова и поздравила меня с прокатом. Было очень приятно.

Помню, как мы с группой смотрели Олимпиаду в прямом эфире, когда выступала Саша. Все очень переживали за ее четверные. Мы на каждом прыжке аплодировали и были очень рады, когда она приземлила хоть и с небольшими ошибками, но пять четверных, – сказал Лазарев .