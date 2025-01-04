Лазарев о Кубке Первого канала среди юниоров: «Щербакова – добрый капитан, она нас всех очень поддерживала. Трусова поздравила меня с прокатом»
Кубок Первого канала среди юниоров прошел 7 декабря в Москве.
– Как тебе командные соревнования? Чувствуешь ли ты больше напряжения?
– Я не чувствую никакого-то напряжения, ответственность за команду. Конечно, приятно, если я не подведу команду, но я об этом не думаю, и для меня это больше как праздник.
– Как можешь описать свою команду? Со стороны у вас было очень весело.
– Да, у нас было очень весело, у нас была отличная команда, все максимально постарались.
– Ты был в команде Анны Щербаковой. Какой она капитан?
– Аня очень добрый капитан, она нас всех очень поддерживала. Говорила с нами, пока мы поддерживали других ребят, все вместе придумывали кричалки. Мне очень нравится, когда она у нас капитан. В прошлом году я тоже был в ее команде.
– Что она сказала после твоих пяти четверных?
– Она сказала, что я выгляжу очень спокойно после такого проката. Но на самом деле я тогда просто устал, поэтому так выглядел.
– На арене было много именитых спортсменов. Чувствовал ли ты больше ответственности?
– Нет, ответственность я не чувствовал. Просто очень приятно, когда рядом находятся такие спортсмены, которые уже долго выступают и катают программы с очень сложным контентом.
– Подошел ли кто-нибудь к тебе и сказал что-то?
– Я помню, что на награждении ко мне подъехала Александра Игнатова и поздравила меня с прокатом. Было очень приятно.
Помню, как мы с группой смотрели Олимпиаду в прямом эфире, когда выступала Саша. Все очень переживали за ее четверные. Мы на каждом прыжке аплодировали и были очень рады, когда она приземлила хоть и с небольшими ошибками, но пять четверных, – сказал Лазарев.
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