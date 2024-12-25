Лазарев о Российско-Китайских играх: «Я очень жду этот старт. Планирую, как обычно, показывать пять четверных»
Лев Лазарев намерен исполнить пять четверных на Российско-Китайских играх.
Молодежные соревнования пройдут с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.
«Я очень жду этот старт. Надеюсь, что получится у нас с командой хорошо подготовиться. А так я планирую, как обычно, показывать пять четверных», – сказал 14-летний фигурист.
Лазарев - серебряный призер первенства России среди юниоров и победитель финала юниорского Гран-при 2024 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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