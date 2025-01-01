Горбачева подарила Федченко новогодний отпуск

Алина Горбачева подарила Софье Федченко новогодний отпуск.

«Экспресс-подготовка к Новому году случилась из-за неожиданного подарочка от Алины Горбачевой . Этот чудесный ребенок решил презентовать мне 5 дней отдыха в тепле.

Чемодан в отпуск тоже собирался в режиме superfast. 45 минут – мой новый рекорд», – написала тренер Софья Федченко .