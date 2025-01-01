Горбачева подарила Федченко новогодний отпуск
Алина Горбачева подарила Софье Федченко новогодний отпуск.
«Экспресс-подготовка к Новому году случилась из-за неожиданного подарочка от Алины Горбачевой. Этот чудесный ребенок решил презентовать мне 5 дней отдыха в тепле.
Чемодан в отпуск тоже собирался в режиме superfast. 45 минут – мой новый рекорд», – написала тренер Софья Федченко.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Софьи Федченко
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