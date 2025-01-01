Фото
19

Горбачева подарила Федченко новогодний отпуск

Алина Горбачева подарила Софье Федченко новогодний отпуск.

«Экспресс-подготовка к Новому году случилась из-за неожиданного подарочка от Алины Горбачевой. Этот чудесный ребенок решил презентовать мне 5 дней отдыха в тепле.

Чемодан в отпуск тоже собирался в режиме superfast. 45 минут – мой новый рекорд», – написала тренер Софья Федченко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Софьи Федченко
Алина Горбачева
женское катание
Софья Федченко
logoсборная России
logoфото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Горбачева: «Федченко для меня не просто тренер – она как мама, как психолог, как врач. Благодарна судьбе, что мы встретились»
10129 декабря 2024, 13:34
Горбачева о чемпионате России: «Бронза для меня все-таки проигрыш, а не победа. Очень обидный и болезненный, но в первую очередь проигрыш самой себе, а не соперницам»
9727 декабря 2024, 13:34
Алина Горбачева: «С мамой стали спокойнее общаться, обиды у меня нет давно, поэтому отношения стали помягче»
15926 ноября 2024, 17:28
Рекомендуем
Главные новости
«Счастливого Нового года». Липницкая показала фото с детьми и Михайловым
32сегодня, 16:30Фото
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
45сегодня, 13:17
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР по прыжкам пройдет в январе в Санкт-Петербурге, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
201сегодня, 13:17
Дарья Садкова: «Никогда не считала целью стать олимпийской чемпионкой. Но детские мечты, наверное, были»
20сегодня, 13:00
Дарья Садкова: «До сих пор немного не осознаю, что стала второй на чемпионате России. Моей основной задачей было откатать достойно»
36сегодня, 12:58
«Пришла в голову замечательная, ужасная идея. Ждите». Загитова сфотографировалась в образе Гринча
28сегодня, 12:50Фото
«12 часов ночи, друзья 😜». Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель
113вчера, 12:27Видео
Максим Ковтун и гимнастка Евгения Леванова развелись
63вчера, 11:04
Катарина Гербольдт: «Конец года скрасила новость, что наших ребят допускают до отбора на Олимпиаду. Самое главное и счастливое событие уходящего года»
8вчера, 10:40
Ренат Лайшев: «Для российского фигурного катания 2024-й получился великолепным. Порадовало все в этом году!»
5вчера, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
630 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря 2024, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря 2024, 12:38
Рекомендуем