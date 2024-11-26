Алина Горбачева: «С мамой стали спокойнее общаться, обиды у меня нет давно, поэтому отношения стали помягче»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала об отношениях с мамой.

– Ты рассказывала, что откладываешь призовые под процент. На что копишь?

– Коплю на квартиру. Очень бы хотелось купить, потому что я считаю, да и близкие говорят, что квартира – это самое главное. Нужно вначале купить ее, а потом уже тратить деньги на что-то еще. Ну, естественно, какие-то подарки покупаю себе и близким.

– Цены и проценты по ипотеке сейчас немаленькие...

– Можно купить вначале какую-то маленькую, не обязательно же в центре Москвы, а потом она вырастет в цене, продать и купить уже подороже.

– Сейчас ты так же с Софьей Анатольевной (Федченко) живешь?

– Да.

– Переезжать не планируешь?

– Пока не знаю, не думала над этим. Живу здесь и сейчас. Мне комфортно, пока что хочу жить с Софьей Анатольевной.

– С родителями связь поддерживаешь?

– Да, поддерживаем. Наверное, с мамой даже стало чуть попроще. Она родила братика моего в мае, как-то немножко поменялась. Мы в целом стали спокойнее общаться, обиды у меня нет давно, поэтому отношения стали, наверное, помягче.

– Братика часто видишь?

– Не так часто, но как вижу, удивляюсь, что он так быстро растет! Зовут Ярослав, – сказала Горбачева .