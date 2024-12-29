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Алина Горбачева: «Федченко для меня не просто тренер – она как мама, как психолог, как врач. Благодарна судьбе, что мы встретились»

Алина Горбачева рассказала о взаимоотношениях с тренером Софьей Федченко.

– Вас поздравили тренеры с медалью?

– Конечно, поздравили. И я их поздравляю с этой медалью, это наша общая заслуга. Без них я бы ничего не смогла вообще, потому что они очень много мне помогают на тренировках и вне льда тоже. Мы одна команда. Мы вместе делаем большую работу. Да, иногда бывает сложно в каких-то взаимоотношениях, но мы все равно все вместе. И это очень для меня важно.

– Я видела вас на жеребьевке, Софья Анатольевна там вам помогала, подсказывала, где лучше сделать фотографию. Со стороны кажется, что она не только тренер, но и как наставник для вас.

– Ну в таких мелочах, как фото на жеребьевке, мне никто не помогает. А если говорить глобально, то Софья Анатольевна для меня не просто тренер, это абсолютно точно. Она для меня как мама, как психолог, как врач. Она исполняет, на самом деле, много ролей и является очень важным человеком в моей жизни. Я благодарна судьбе, богу, что мы встретились.

– Она вам дает какие-то, может быть, житейские советы, как лучше одеться, например?

– Конечно, мы с ней много всего обсуждаем, она дает советы, но сначала всегда спрашивает мое мнение. Мы всегда принимаем все важные решения вместе. Она очень много всего для меня делает, спасибо ей огромное, – сказала призер чемпионата России-2025.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoчемпионат России
Алина Горбачева
женское катание
Софья Федченко
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