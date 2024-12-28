Щербакова выступила с показательным номером под музыку Игоря Крутого в «Ледниковом периоде»
Анна Щербакова выступила с показательным номером в «Ледниковом периоде».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию каталась под композицию Игоря Крутого «Когда я закрываю глаза».
Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал TeamShcherbakova
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