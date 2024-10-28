Щербакова об участии в «Ледниковом периоде»: «Давайте сохраним интригу пока что. В будущем все возможно»
Анна Щербакова не исключила участия в шоу «Ледниковый период» в будущем.
Съемки нового сезона «Ледникового периода» стартовали в октябре, Щербакова является одним из членов жюри.
Шоу будет выходить в эфир на Первом канале.
«Давайте сохраним интригу пока что. В будущем все возможно», – ответила олимпийская чемпионка на вопрос, может ли она стать участницей шоу в следующем сезоне.
«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости