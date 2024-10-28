Щербакова об участии в «Ледниковом периоде»: «Давайте сохраним интригу пока что. В будущем все возможно»

Анна Щербакова не исключила участия в шоу «Ледниковый период» в будущем.

Съемки нового сезона «Ледникового периода» стартовали в октябре, Щербакова является одним из членов жюри.

Шоу будет выходить в эфир на Первом канале.

«Давайте сохраним интригу пока что. В будущем все возможно», – ответила олимпийская чемпионка на вопрос, может ли она стать участницей шоу в следующем сезоне.

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