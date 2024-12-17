Видео
54

«Не переживайте так за меня 😅». Щербакова показала, как тренирует прыжки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала, как тренирует прыжки.

«Ну и чуть улучшенная версия 😁

P. S. Не переживайте так за меня 😅», – написала Щербакова в своем телеграм-канале.

В марте 20-летняя фигуристка перенесла операцию на голеностопе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
женское катание
видео
logoсборная России
logoАнна Щербакова
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Косторная про уход от Тутберидзе в 2020-м: «Работа строилась исключительно с дубинкой, не на взаимодоверительных отношениях»
2021 минуту назад
«4 месяца ♥️». Трусова поделились совместными фото с Игнатовым
11сегодня, 12:48Фото
Апелляция Валиевой не затронет перераспределение медалей чемпионата Европы-2022: золото достанется Щербаковой
24сегодня, 12:32
Игорь Еременко вернулся в Россию из США («Р-Спорт»)
40сегодня, 11:40
Депутат Свищев: «Шансов на пересмотр и принятие решения в сторону Валиевой немного. Позиция наших юристов должна быть вдвойне убедительная»
25сегодня, 10:52
Юрист Анцелиович о новой апелляции Валиевой: «Полагаю, это может быть связано с решением ISU о лишении золота российской сборной»
7сегодня, 10:45
Мама Косторной: «Я пыталась отговорить ее от перехода к Плющенко. Лучший тренер для Алены – это Тутберидзе»
50сегодня, 10:45
Тарасова об апелляции Валиевой в швейцарский суд: «Правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью»
11сегодня, 10:16
Росляков о Косторной: «После того, как она получила титул чемпионки Европы, ее уход от Тутберидзе был очень большой ошибкой»
96сегодня, 09:55
«Я два ###### года терпела». Косторная и Куница рассказали о конфликтах на льду
101сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
1115 декабря, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
3010 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
510 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
10 декабря, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Рекомендуем