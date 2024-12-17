«Не переживайте так за меня 😅». Щербакова показала, как тренирует прыжки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала, как тренирует прыжки.

«Ну и чуть улучшенная версия 😁

P. S. Не переживайте так за меня 😅», – написала Щербакова в своем телеграм-канале.

В марте 20-летняя фигуристка перенесла операцию на голеностопе.