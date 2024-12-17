«Не переживайте так за меня 😅». Щербакова показала, как тренирует прыжки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала, как тренирует прыжки.
«Ну и чуть улучшенная версия 😁
P. S. Не переживайте так за меня 😅», – написала Щербакова в своем телеграм-канале.
В марте 20-летняя фигуристка перенесла операцию на голеностопе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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