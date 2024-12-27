Дмитрий Козловский: «Нам повезло, что мы катаемся именно за Россию. Ни одна бы страна не выдержала подобного отстранения»

Бойкова и Козловский считает, что им повезло выступать за сборную России.

На чемпионате России 2025 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место, победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Козловский: Быть вторыми тоже непросто. Так или иначе, нам повезло, что мы катаемся именно за Россию – наша федерация, наша система очень цельная и очень независимая, самодостаточная, в отличие от многих других федераций. Я думаю, что ни одна бы страна не выдержала подобного отстранения в том формате, в котором его выдержала и продолжает выдерживать Россия.

И даже если сравнивать наше фигурное катание с другим на международной арене, я считаю, что во многих аспектах мы лучше. С точки зрения представления, продакшена, интереса со стороны болельщиков, полагаю, мы сейчас представлены лучше, чем наши международные друзья.

И я вообще могу сказать, что отставание международного фигурного катания с точки зрения демонстрации спортсменов очень сильное. И в этой системе мы тренируемся, соревнуемся. Нас очень хорошо поддержали, в том числе и финансово. Поэтому ходить и жаловаться, как все плохо, я бы не хотел.

Бойкова: Мы все-таки катаемся, зарабатываем хорошие деньги, нас показывают по Первому каналу. Большинство такой привилегии, такой чести не удостаиваются.