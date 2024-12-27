Дмитрий Козловский: «Если продолжать, то кататься нужно до Олимпийских игр. Но кто дает гарантии, что в 2030-м нас допустят? Будем продолжать делать то, что делаем, а там посмотрим»

Дмитрий Козловский высказался о возможном участии в Олимпийских играх.

Козловскому 25 лет, он чемпион Европы-2020 в паре с Александрой Бойковой. В нынешнем сезоне они взяли серебро на чемпионате России.

«Если продолжать, то кататься нужно до Олимпийских игр. В противном случае смысла мало, но кто дает гарантии, что в 2030 году не сложится аналогичная сегодняшней ситуация? Что нас допустят? Или, возможно, нам опять дадут одну квоту? Очень много всего, и если начинать об этом сейчас думать, то от этих мыслей становится совсем сложно.

Поэтому мне кажется, что нам нужно мыслить тем форматом, который у нас есть: от четырехлетки до четырехлетки. Сейчас у нас идет определенная работа, определенный процесс. Пока бой не закончен, ты не проиграл. Поэтому мы будем продолжать делать то, что делаем. А там посмотрим», – сказал Козловский.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде фигурного катания будет представлено по одному участнику.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много