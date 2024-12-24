Косторная об уходе от Тутберидзе в 2022-м: «Этери меня подозвала и сказала – у тебя возраст уже, куча травм, работать ты не хочешь, а мы подстраиваться не будем»

Алена Косторная рассказала, как завершилось ее сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Фигуристка вернулась к Тутберидзе из академии Плющенко в марте 2021 года, но в начале 2022 года снова ушла.

Косторная: Мне говорят, что я не работаю, а я не могу сделать больше. И вот: ты хамка такая-сякая, почему эти делают, а ты не делаешь, и тому подобное.

Меня отправили тренировать тройной аксель, и на одной из последних попыток я очень неудачно на него зашла. Я падала, подставила руки и услышала даже не хруст, а щелчок. Мне было больно, я плакала. И я вот с такой ручищей поехала в травмпункт.

Там сразу говорят – перелом. Меня закатывают в гипс, я звоню тренерам и говорю, что так и так. И мне выдали очень интересную фразу: а почему ты не позвонила и не спросила разрешения, можно ли тебе гипс надевать?

В смысле? Как можно спросить у тренера, стоит ли надевать гипс – он же не врач!

В итоге меня сняли с чемпионата России. И я поняла, что мне не светит даже путевка закрывать, блин, бортик у льда на Олимпиаде.

Алексей Железняков: Большой спорт суров, он без травм не бывает. Я думаю, Этери виднее, она права. Если она сказала, что ты готова бороться – значит, готова.

Мама Косторной: А там без вариантов. Я даже сама пыталась завязывать ей коньки. С гипсом ты прыгать не можешь, потому что он перевешивает. Ну то есть ты ничего делать не можешь – смысла уже нет. А не тренируясь – куда ты попадешь?

Косторная: Через день Этери меня подозвала и сказала: у тебя возраст уже, куча травм, ты не маленькая, подстраиваться под нас ты не хочешь, работать ты не хочешь, а мы под тебя подстраиваться не будем. Ну и на этом наше сотрудничество закончилось.

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