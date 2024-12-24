«Алена не воспринимает тренера-мужчину. Она включает женщину: ой, это я не могу, слабенькая, голова болит». Мама Косторной о ее тренировках у Плющенко

Мама Косторной рассказала, как Алена приняла решение вернуться к Тутберидзе.

Чемпионка Европы Алена Косторная перешла тренироваться к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе летом 2020 года. В марте 2021-го она вернулась в прежний тренерский штаб.

«Она просто позвонила и сказала: я перехожу обратно к Этери Георгиевне. Все. Я сказала: молодец, давно пора. Наконец-таки ты приняла правильное решение. Она как спортсменка только у Этери Георгиевны интересовала.

Алена не воспринимает тренера-мужчину. Потому что она тоже включает женщину: ой, это я не могу, я слабенькая, тут у меня голова болит, тут это. А у Этери Георгиевны это ничего страшного – пройдет, вперед», – сказала Татьяна Косторная.

«Когда Алена вернулась – нет, она не стала с удвоенной силой работать. Где-то раз схалтурит, не доделает, не хочет. Где-то нормально, вот ей нравится какой-то материал, она его хорошо будет делать», – добавил хореограф Алексей Железняков .

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