Дюамель о допуске россиян к отбору на ОИ: «Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы»

Меган Дюамель считает справедливыми правила допуска россиян к отбору на ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил о допуске российских и белорусских фигуристов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы. Надо отметить, что критерии отбора довольно обширны», – сказала двукратная чемпионка мира в парном катании.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много