Дюамель о допуске россиян к отбору на ОИ: «Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы»
Меган Дюамель считает справедливыми правила допуска россиян к отбору на ОИ.
Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил о допуске российских и белорусских фигуристов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы. Надо отметить, что критерии отбора довольно обширны», – сказала двукратная чемпионка мира в парном катании.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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