Самсонов о качестве льда в Омске: «Тяжело закрывать вторую разминку без заливки. У мальчиков явно вес не самый легкий, следы хорошие остаются»

Даниил Самсонов высказался о качестве льда на чемпионате России в Омске.

21 декабря фигуристы выступали с произвольными программами. Самсонов занял итоговое седьмое место.

– Ты второй раз говоришь, что попадаешь в след на льду, часто так получается? Может, качество льда было неважным, или это обычная ситуация для спортсменов?

– Такое бывает, тяжело закрывать вторую разминку без заливки. Выступила целая первая разминка, потом почти вся вторая, а у мальчиков явно вес не самый легкий, следы хорошие остаются. Наверное, вероятность попасть в след высокая, когда ты выступаешь в конце без заливки. Я от этого никак не мог застраховаться, так произошло, такая неудача, ничего страшного.

– Тебе комфортнее выступать сразу после разминки или подождать немного?

– Короткую программу лучше сразу после разминки, потому что ты разогрелся и сразу хочется проехать. Там за шестиминутку нужно размять всего три прыжка, а в произвольной программе, когда тебе нужно разминать много прыжков, ты не успеваешь сделать все. Поэтому произвольную где-то вторым-третьим катать прямо идеально, – сказал Самсонов.