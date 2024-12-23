Самсонов о качестве льда в Омске: «Тяжело закрывать вторую разминку без заливки. У мальчиков явно вес не самый легкий, следы хорошие остаются»
21 декабря фигуристы выступали с произвольными программами. Самсонов занял итоговое седьмое место.
– Ты второй раз говоришь, что попадаешь в след на льду, часто так получается? Может, качество льда было неважным, или это обычная ситуация для спортсменов?
– Такое бывает, тяжело закрывать вторую разминку без заливки. Выступила целая первая разминка, потом почти вся вторая, а у мальчиков явно вес не самый легкий, следы хорошие остаются. Наверное, вероятность попасть в след высокая, когда ты выступаешь в конце без заливки. Я от этого никак не мог застраховаться, так произошло, такая неудача, ничего страшного.
– Тебе комфортнее выступать сразу после разминки или подождать немного?
– Короткую программу лучше сразу после разминки, потому что ты разогрелся и сразу хочется проехать. Там за шестиминутку нужно размять всего три прыжка, а в произвольной программе, когда тебе нужно разминать много прыжков, ты не успеваешь сделать все. Поэтому произвольную где-то вторым-третьим катать прямо идеально, – сказал Самсонов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий