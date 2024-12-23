Илья Авербух: «Если бы мы могли поехать на ЧМ, то Петросян была бы главным претендентом на золото»
17-летняя фигуристка ранее одержала победу на чемпионате России в Омске.
«Все говорили о том, что Петросян возьмет золото на чемпионате России. Но одно дело – прогнозировать, а другое – выйти и сделать. Учитывая, какое давление было на Аделию, хочу сказать, что она большая умница, справилась с этим давлением и откатала всю программу абсолютно чисто. Конечно, в этом большая заслуга тренерского штаба Этери Тутберидзе.
На данный момент Петросян – абсолютный лидер нашей команды. Думаю, она вошла во взрослый период жизни, и здорово, что она сохранила четверной прыжок, в три с половиной оборота. Такой набор позволяет бороться и рассчитывать на звание лучшей. Если бы не несправедливое отстранение и если бы мы могли поехать на ЧМ, то Аделия была бы главным претендентом на золото», – сказал хореограф Авербух.
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