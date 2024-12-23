ISU о допуске российских спортсменов: «Процесс отбора по критериям будет применен в надлежащее время»
В ISU высказались о процессе допуска российских спортсменов.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику – с именными квотами.
«Мы не можем комментировать отдельные случаи, но подтверждаем, что процесс отбора по критериям будет применен в надлежащее время», – ответили в пресс-службе ISU в ответ на просьбу оценить возможность допуска до олимпийского квалификационного турнира конкретных российских фигуристов.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
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