ISU о допуске российских спортсменов: «Процесс отбора по критериям будет применен в надлежащее время»

В ISU высказались о процессе допуска российских спортсменов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику – с именными квотами.

«Мы не можем комментировать отдельные случаи, но подтверждаем, что процесс отбора по критериям будет применен в надлежащее время», – ответили в пресс-службе ISU в ответ на просьбу оценить возможность допуска до олимпийского квалификационного турнира конкретных российских фигуристов.

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