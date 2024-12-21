Егор Рухин: «Не готов заканчивать карьеру, бросать. Меня удерживает любовь к фигурному катанию, это не просто спорт для меня, а жизнь»
Егор Рухин заявил, что не собирается в ближайшем будущем заканчивать карьеру.
Рухин набрал 201,99 балла по сумме двух программ на чемпионате России в Омске.
– Я доволен сезоном. Прошлый был провальным абсолютно, в этом удалось выиграть чемпионат Москвы, быть рядом с пьедесталом на этапе Гран-при.
Я еще набираю те кондиции, которые были потеряны в прошлых сезонах. Были свои нюансы при подготовке к ЧР, заболел, случилось все, что могло. В любом случае доволен, при чистых прокатах могу бороться за высокие места.
– Велико желание продолжать после неудачных сезонов?
– Меня удерживает любовь к фигурному катанию, это не просто спорт для меня, а жизнь. Не готов рано заканчивать, бросать. Это будет не очень скоро, есть к чему стремиться, – сказал спортсмен.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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