Егор Рухин: «Не готов заканчивать карьеру, бросать. Меня удерживает любовь к фигурному катанию, это не просто спорт для меня, а жизнь»

Егор Рухин заявил, что не собирается в ближайшем будущем заканчивать карьеру.

Рухин набрал 201,99 балла по сумме двух программ на чемпионате России в Омске.

– Я доволен сезоном. Прошлый был провальным абсолютно, в этом удалось выиграть чемпионат Москвы, быть рядом с пьедесталом на этапе Гран-при.

Я еще набираю те кондиции, которые были потеряны в прошлых сезонах. Были свои нюансы при подготовке к ЧР, заболел, случилось все, что могло. В любом случае доволен, при чистых прокатах могу бороться за высокие места.

– Велико желание продолжать после неудачных сезонов?

– Меня удерживает любовь к фигурному катанию, это не просто спорт для меня, а жизнь. Не готов рано заканчивать, бросать. Это будет не очень скоро, есть к чему стремиться, – сказал спортсмен.