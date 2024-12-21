Николай Угожаев: «Не оказался полностью готов морально к чемпионату России. В физической форме готов»
Угожаев набрал 223,35 балла по сумме двух программ.
– Не оказался полностью готов морально. На арене много зрителей, волнительно, ситуация схожа с Магнитогорском, только еще сложнее. Первый раз пробовал пять четверных, пытался, произвольная программа получилась лучшей короткой.
В физической форме готов, морально, видимо, не очень хорошо. Понял, что вполне реально делать пять четверных, просто мало их катал. После короткой было нечего терять.
– Какой итог первой половины сезона?
– Все хорошо, кроме ЧР. Прогресс есть. Надо отдохнуть, в феврале с новыми силами подходить к финалу ГП. Полежу дома, восстановлюсь. Новый год отмечу в кругу семьи.
– Какое самое яркое впечатление увозишь отсюда?
– Впервые на такой крутой арене, очень понравилось. Крутое табло, атмосфера, бегущая строка. 20/10, – сказал фигурист.
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