Николай Угожаев: «Не оказался полностью готов морально к чемпионату России. В физической форме готов»

Николай Угожаев заявил, что оказался не готов морально к чемпионату России.

Угожаев набрал 223,35 балла по сумме двух программ.

– Не оказался полностью готов морально. На арене много зрителей, волнительно, ситуация схожа с Магнитогорском, только еще сложнее. Первый раз пробовал пять четверных, пытался, произвольная программа получилась лучшей короткой.

В физической форме готов, морально, видимо, не очень хорошо. Понял, что вполне реально делать пять четверных, просто мало их катал. После короткой было нечего терять.

– Какой итог первой половины сезона?

– Все хорошо, кроме ЧР. Прогресс есть. Надо отдохнуть, в феврале с новыми силами подходить к финалу ГП. Полежу дома, восстановлюсь. Новый год отмечу в кругу семьи.

– Какое самое яркое впечатление увозишь отсюда?

– Впервые на такой крутой арене, очень понравилось. Крутое табло, атмосфера, бегущая строка. 20/10, – сказал фигурист.