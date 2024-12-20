Песков о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры: «Это очень хорошие новости!»
Дмитрий Песков оценил новость о допуске россиян к отбору на Олимпиаду-2026.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.
Также будут допущены конькобежцы и шорт-трекисты.
«Это очень хорошие новости!» – сказал пресс-секретарь президента России.
«Так делать нельзя». Наша фигурка узнала о допуске на Олимпиаду – и растерялась
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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