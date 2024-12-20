Кагановская и Базин столкнулись на разминке перед произвольным танцем на чемпионате России

Кагановская и Базин столкнулись на разминке перед произвольным танцем на ЧР.

Спортсмены упали на лед, но после этого сумели продолжить разминку. Василиса Кагановская и Максим Некрасов после ритм-танца на чемпионате России занимали пятое место, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – третье.