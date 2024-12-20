Кагановская и Базин столкнулись на разминке перед произвольным танцем на чемпионате России
Кагановская и Базин столкнулись на разминке перед произвольным танцем на ЧР.
Спортсмены упали на лед, но после этого сумели продолжить разминку.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов после ритм-танца на чемпионате России занимали пятое место, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – третье.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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