«С Туктамышевой мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». Навиславская об идее номера для «Русского вызова»

Хореограф рассказала об идее номера Елизаветы Туктамышевой для «Русского вызова».

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 22 марта 2025 года в Санкт-Петербурге. Согласно регламенту , показательный номер должен «способствовать созданию атмосферы праздника, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение».

– В этом году тему «Русского вызова» объявили сильно заранее, успели уже придумать что-то с ребятами?

– С Лизой (Туктамышевой ) мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». У нее закончится «Ледниковый период», будет много шоу, и, когда она выдохнет, посмотрим, что будет.

На первом «Русском вызове» Лиза работала с Ильей Авербухом, я увидела уже готовый номер. А на следующий год получилось не так. Это подвижная и непонятная история пока, – сказала хореограф Елизавета Навиславская .