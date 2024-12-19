«С Туктамышевой мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». Навиславская об идее номера для «Русского вызова»
Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 22 марта 2025 года в Санкт-Петербурге. Согласно регламенту, показательный номер должен «способствовать созданию атмосферы праздника, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение».
– В этом году тему «Русского вызова» объявили сильно заранее, успели уже придумать что-то с ребятами?
– С Лизой (Туктамышевой) мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». У нее закончится «Ледниковый период», будет много шоу, и, когда она выдохнет, посмотрим, что будет.
На первом «Русском вызове» Лиза работала с Ильей Авербухом, я увидела уже готовый номер. А на следующий год получилось не так. Это подвижная и непонятная история пока, – сказала хореограф Елизавета Навиславская.
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