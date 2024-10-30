«Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника». Опубликован регламент турнира «Русский вызов-2025»
«Русский вызов» пройдет 22 марта 2025 года в Санкт-Петербурге.
«К участию в турнире приглашены спортсмены-фигуристы:
2008 г. рождения (любой месяц) и старше;
действующие спортсмены или закончившие спортивную карьеру не ранее 2015/2016 г. (последнее выступление в официальных турнирах ФФККР / ISU в сезоне 2015/2016);
демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов;
подавшие письменную заявку на участие в турнире.
Заявки от спортсменов, выступающих в одиночном катании и желающих выступить в паре и/или в составе нескольких участников, могут быть рассмотрены организаторами.
При этом спортсмены должны продемонстрировать, что предложенный парный или коллективный номер сохранит уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов, и будет ярче, чем участие каждого из них индивидуально.
Победитель турнира 2024 года, а также иные фигуристы могут быть приглашены организаторами к участию вне основной соревновательной части турнира.
Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение. Любое творческое, техническое и музыкальное решение – без ограничений, с одним условием: доставить людям радость!
Звание абсолютного чемпиона турнира «Русский вызов 2025» будет присуждено участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов по следующей формуле:
1/3 итоговой оценки будет сформирована из средней суммы баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;
1/3 итоговой оценки будет сформирована из средней суммы баллов профессионалов / специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием;
1/3 итоговой оценки будет сформирована из средней суммы баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).
В специальной номинации «Специальный приз жюри (Фигурное катание)» побеждает участник, получивший самую высокую среднюю сумму баллов среди профессионалов / специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием.
В специальной номинации «Специальный приз жюри (Искусство)» побеждает участник, получивший самую высокую среднюю сумму баллов среди профессионалов из различных областей исполнительского искусства.
В специальной номинации «Специальный приз зрительских симпатий» побеждает участник, получивший самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей, присутствующих в зале.
Призовой фонд турнира составит:
Абсолютный чемпион
1 место – 5 000 000 рублей
2 место – 2 500 000 рублей
3 место – 1 000 000 рублей
Специальный приз (каждый)
1 место – 1 500 000 рублей
2 место – 750 000 рублей
3 место – 500 000 рублей
Дополнительно каждому участнику турнира будет выплачен гонорар за выступление, который может быть использован на постановку программы, костюм и/или реквизит, а также покрытие иных расходов, связанных с участием в мероприятии», – говорится в регламенте мероприятия.
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