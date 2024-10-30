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«Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника». Опубликован регламент турнира «Русский вызов-2025»

Стал известен регламент турнира шоу-программ «Русский вызов» в сезоне-2024/25.

«Русский вызов» пройдет 22 марта 2025 года в Санкт-Петербурге.

«К участию в турнире приглашены спортсмены-фигуристы:

  • 2008 г. рождения (любой месяц) и старше;

  • действующие спортсмены или закончившие спортивную карьеру не ранее 2015/2016 г. (последнее выступление в официальных турнирах ФФККР / ISU в сезоне 2015/2016);

  • демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов;

  • подавшие письменную заявку на участие в турнире. 

Заявки от спортсменов, выступающих в одиночном катании и желающих выступить в паре и/или в составе нескольких участников, могут быть рассмотрены организаторами.

При этом спортсмены должны продемонстрировать, что предложенный парный или коллективный номер сохранит уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов, и будет ярче, чем участие каждого из них индивидуально.

Победитель турнира 2024 года, а также иные фигуристы могут быть приглашены организаторами к участию вне основной соревновательной части турнира.

Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение. Любое творческое, техническое и музыкальное решение – без ограничений, с одним условием: доставить людям радость!

Звание абсолютного чемпиона турнира «Русский вызов 2025» будет присуждено участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов по следующей формуле:

  • 1/3 итоговой оценки будет сформирована из средней суммы баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;

  • 1/3 итоговой оценки будет сформирована из средней суммы баллов профессионалов / специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием;

  • 1/3 итоговой оценки будет сформирована из средней суммы баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).

В специальной номинации «Специальный приз жюри (Фигурное катание)» побеждает участник, получивший самую высокую среднюю сумму баллов среди профессионалов / специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием.

В специальной номинации «Специальный приз жюри (Искусство)» побеждает участник, получивший самую высокую среднюю сумму баллов среди профессионалов из различных областей исполнительского искусства.

В специальной номинации «Специальный приз зрительских симпатий» побеждает участник, получивший самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей, присутствующих в зале.

Призовой фонд турнира составит:

Абсолютный чемпион

  • 1 место – 5 000 000 рублей

  • 2 место – 2 500 000 рублей

  • 3 место – 1 000 000 рублей

Специальный приз (каждый)

  • 1 место – 1 500 000 рублей

  • 2 место – 750 000 рублей

  • 3 место – 500 000 рублей

Дополнительно каждому участнику турнира будет выплачен гонорар за выступление, который может быть использован на постановку программы, костюм и/или реквизит, а также покрытие иных расходов, связанных с участием в мероприятии», – говорится в регламенте мероприятия. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
ФФККР
Открытый турнир по шоу-программам
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