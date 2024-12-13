Гуменник о компонентах: «Кажется странным, что наши топовые одиночники получают практически максимум. Тут речь о самоуважении, уважении к зрителю»
– Ты тот фигурист, который тщательнее многих других работает над компонентами. Нет ощущения, что они обесцениваются – и так 300 баллов наберешь лутцами? Проблема есть?
– Мне кажется, да. Кажется немного странным, что наши топовые одиночники получают 9,50, практически максимум в компонентах. Подсознательно это говорит: «Я и так идеально катаюсь».
Я бы умножил на коэффициент и поставил бы всем не 9,50, а где-то 8,50, чтобы было куда стремиться. Чтобы ты видел задел в улучшении в произвольной программе не 5 баллов, а 15. Это заставило бы стараться сильнее.
– По себе чувствуешь, что баланс в подготовке приходится смещать со второй оценки на прыжки?
– Даже несмотря на баллы – тут речь идет о самоуважении, уважении к зрителю. Все равно стараюсь выкладываться по полной во второй оценке, красиво катаюсь.
– Готов спрогнозировать, сколько человек пробьют 300 баллов на чемпионате России?
– Два-три, думаю, – ответил двукратный призер чемпионатов России Гуменник.
Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
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