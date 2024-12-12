Николай Морошкин: «Морозов – гениальный постановщик в моем понимании. У него особая аура, феноменальные знания, интуиция и непревзойденный стиль»
– Кто в вашем понимании гениальный постановщик?
– Удивили. Тогда ответьте: что этот специалист делает такого, чего не умеют другие?
– Я видел, как Николай Александрович работает. У него особая аура, феноменальные знания, интуиция и непревзойденный, очень узнаваемый стиль. Мне очень нравится, как быстро Морозов находит рычаги воздействия на тех спортсменов, с которыми работает, как он помогает им почувствовать себя на льду невероятными и неповторимыми.
– То есть видите программу и сразу понимаете, кто автор?
– Да, конечно. У Морозова есть свой узнаваемый почерк: шаги, которые он использует, его фирменные движения. Николай Александрович всегда ставил лучшие в мире дорожки шагов. Я, можно сказать, изучил все его работы. В разные эпохи, с разными людьми, в разные олимпийские сезоны.
– А если говорить о западных хореографах?
– Я бы назвал Бенуа Ришо. Он качественно и классно использует на льду новшества современной хореографии. Умеет находить движения, которые кажутся очень необычными.
Современная хореография – это не движение ради движения, а передача глубоких эмоций через музыку. Это авторское искусство, где исполнитель полностью погружается в танец, использует импульсы, экспериментирует с телом, – сказал Морошкин.
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