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Даниэль Грассль: «Несколько коротких программ – это кажется трендом. Не уверен, что оставлю ее на весь сезон»

Даниэль Грассль думает о смене короткой программы в нынешнем сезоне.

Сегодня итальянский фигурист занял шестое место в короткой на Гран-при Финляндии (77,91 балла). Лидирует японец Юма Кагияма (103,97).

«Я не знаю, что случилось – видимо, не справился с высотой на прыжке. На тренировках такого никогда не случается, правда.

Может, я слишком сильно обрадовался, что выехал четверной риттбергер, и расслабился. Будет мне урок: нельзя терять концентрацию даже на тех элементах, которые кажутся гарантированными. Может быть, это знак – и на следующих соревнованиях попробую делать два четверных в короткой программе.

Да, я потерял на падении много баллов, но ничего страшного. Впереди произвольная программа, там все начну с чистого листа. В целом, я доволен прокатом – я довольно сильно устал, поэтому просто рад, что короткая позади.

Эту короткую программу мы поставили еще с Бенуа Ришо два года назад. Я не уверен, что оставлю ее на весь сезон, может, мы с тренером придумаем что-то новое – уже к следующим турнирам. Несколько коротких программ – это кажется трендом в нынешнем сезоне, ха-ха», – передает слова Грассля корреспондент Sports Майя Багрянцева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoГран-при
logoсборная Италии по фигурному катанию
мужское катание
Бенуа Ришо
этап Гран-при в Финляндии
Даниэль Грассль
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