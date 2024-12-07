Щербакова после Кубка Первого канала: «Спасибо огромное за поддержку нашей команды! Ребята сегодня настоящие герои, боролись до последнего»

Анна Щербакова поблагодарила за поддержку на Кубке Первого канала среди юниоров.

Турнир по фигурному катанию проходил сегодня в Москве. Команда олимпийской чемпионки Щербаковой уступила команде серебряного призера ОИ Александры Игнатовой (Трусовой) со счетом 84:85.

«Спасибо вам огромное за поддержку нашей команды! Ребята сегодня огромные молодцы – настоящие герои, боролись до последнего. Ну и, конечно, спасибо вам огромное за подарочки – игрушки, цветы... Спасибо огромное, мне очень приятно», – сказала Щербакова в видео для телеграм-канала.

«Сегодня только самые положительные эмоции, это было очень крутое противостояние, крутая борьба двух команд, было очень зрелищно. Все говорят, что Кубок Первого канала – это праздник, надеюсь, что сегодня праздник состоялся, мы с командной классно провели это время, поддерживали и болели за всех. Спасибо фигуристам, которые боролись в каждом прокате до последнего, это дорогого стоит.

Баллы в основном никто не считал. Я спросила в какой-то момент, есть ли в команде счетовод, и оказалось, что один был, он все почитал. Честно, я знала результат заранее благодаря Эдику Карартыняну, он был счетоводом в нашей команде, но больше всего ориентировались на эмоции, позитив и не обращали внимание на подсчеты», – цитирует Щербакову ТАСС.