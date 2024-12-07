Лазарев сделал пять четверных в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров

Лев Лазарев исполнил пять четверных в произвольной на Кубке Первого канала.

Фигурист сделал четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов, секвенцию из четверного лутца и двух двойных акселей, а такжее каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп. За технику Лазарев набрал 109,38 балла, общая оценка за прокат составила 189,57 балла. Лев Лазарев занял первое место в произвольной программе среди юношей.