Лазарев сделал пять четверных в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров
Лев Лазарев исполнил пять четверных в произвольной на Кубке Первого канала.
Фигурист сделал четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов, секвенцию из четверного лутца и двух двойных акселей, а такжее каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп.
За технику Лазарев набрал 109,38 балла, общая оценка за прокат составила 189,57 балла.
Лев Лазарев занял первое место в произвольной программе среди юношей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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