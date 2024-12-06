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Джеки Вонг: «У Дэвис и Смолкина очень сильный произвольный танец. Они будут бороться за десятку лучших на чемпионате мира»

Джеки Вонг считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин поборются за топ-10 на ЧМ.

Дэвис и Смолкин представляют сборную Грузии в танцах на льду, до сезона-2023/24 они выступали за Россию. Чемпионат мира пройдет 26-30 марта в Бостоне (США).

– Сейчас в танцах на льду нет явного лидера. Или вы таковых видите?

– Лидеры есть. При чистых прокатах Чок – Бейтс, Гиллес – Пуарье и Гиньяр – Фаббри все еще остаются лучшими. Вот только с чистыми прокатами в этом сезоне есть откровенные проблемы. Интересно наблюдать за тем, как Лажуа – Лага и Фир – Гибсон готовы бороться за тройку лидеров, стараются не отступать.

На мой взгляд, как минимум одна из двух этих пар в олимпийский год попадет в тройку лучших. То есть у нас пять явных претендентов на медали Олимпиады, а как именно распределятся места между дуэтами, еще предстоит выяснить.

– Вы видели прокаты Дианы Дэвис и Глеба Смолкина? Что думаете об их перспективах?

– В этом году у них очень сильный произвольный танец. Они будут бороться за десятку лучших на чемпионате мира в этом сезоне.

– То есть они прибавили после того, как стали работать с академией Монреаля?

– Результат не приходит сразу. Когда вы меняете тренера или команду, вам всегда требуется время на адаптацию. Каждый тренер подчёркивает разные аспекты катания, у каждого свое видение. Прогресс будет, но все это займет время, – сказал американский журналист Джеки Вонг.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
сборная Грузии
logoГлеб Смолкин
Джеки Вонг
logoДиана Дэвис
танцы на льду
Шарлен Гиньяр
logoсборная США
Захари Лага
Лайла Фир
logoЭван Бейтс
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoПоль Пуарье
Марко Фаббри
logoМэдисон Чок
Льюис Гибсон
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Великобритании
Марджори Лажуа
Пайпер Гиллес
logoсборная Франции
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