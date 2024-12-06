Джеки Вонг: «У Дэвис и Смолкина очень сильный произвольный танец. Они будут бороться за десятку лучших на чемпионате мира»
Дэвис и Смолкин представляют сборную Грузии в танцах на льду, до сезона-2023/24 они выступали за Россию. Чемпионат мира пройдет 26-30 марта в Бостоне (США).
– Сейчас в танцах на льду нет явного лидера. Или вы таковых видите?
– Лидеры есть. При чистых прокатах Чок – Бейтс, Гиллес – Пуарье и Гиньяр – Фаббри все еще остаются лучшими. Вот только с чистыми прокатами в этом сезоне есть откровенные проблемы. Интересно наблюдать за тем, как Лажуа – Лага и Фир – Гибсон готовы бороться за тройку лидеров, стараются не отступать.
На мой взгляд, как минимум одна из двух этих пар в олимпийский год попадет в тройку лучших. То есть у нас пять явных претендентов на медали Олимпиады, а как именно распределятся места между дуэтами, еще предстоит выяснить.
– Вы видели прокаты Дианы Дэвис и Глеба Смолкина? Что думаете об их перспективах?
– В этом году у них очень сильный произвольный танец. Они будут бороться за десятку лучших на чемпионате мира в этом сезоне.
– То есть они прибавили после того, как стали работать с академией Монреаля?
– Результат не приходит сразу. Когда вы меняете тренера или команду, вам всегда требуется время на адаптацию. Каждый тренер подчёркивает разные аспекты катания, у каждого свое видение. Прогресс будет, но все это займет время, – сказал американский журналист Джеки Вонг.
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
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