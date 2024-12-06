Джеки Вонг: «У Дэвис и Смолкина очень сильный произвольный танец. Они будут бороться за десятку лучших на чемпионате мира»

Джеки Вонг считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин поборются за топ-10 на ЧМ.

Дэвис и Смолкин представляют сборную Грузии в танцах на льду, до сезона-2023/24 они выступали за Россию. Чемпионат мира пройдет 26-30 марта в Бостоне (США).

– Сейчас в танцах на льду нет явного лидера. Или вы таковых видите?

– Лидеры есть. При чистых прокатах Чок – Бейтс, Гиллес – Пуарье и Гиньяр – Фаббри все еще остаются лучшими. Вот только с чистыми прокатами в этом сезоне есть откровенные проблемы. Интересно наблюдать за тем, как Лажуа – Лага и Фир – Гибсон готовы бороться за тройку лидеров, стараются не отступать.

На мой взгляд, как минимум одна из двух этих пар в олимпийский год попадет в тройку лучших. То есть у нас пять явных претендентов на медали Олимпиады, а как именно распределятся места между дуэтами, еще предстоит выяснить.

– Вы видели прокаты Дианы Дэвис и Глеба Смолкина? Что думаете об их перспективах?

– В этом году у них очень сильный произвольный танец. Они будут бороться за десятку лучших на чемпионате мира в этом сезоне.

– То есть они прибавили после того, как стали работать с академией Монреаля?

– Результат не приходит сразу. Когда вы меняете тренера или команду, вам всегда требуется время на адаптацию. Каждый тренер подчёркивает разные аспекты катания, у каждого свое видение. Прогресс будет, но все это займет время, – сказал американский журналист Джеки Вонг .

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.